Coningas pide igualdad de condiciones para mejorar la seguridad y distribución del gas

CARACAS.- José Luis Rodríguez, presidente de la Confederación de la Industria del Gas (CONINGAS), resaltó que el mercado nacional presenta actualmente una «distorsión» importante que debe ser atendida para que exista una mayor y mejor competitividad entre las empresas privadas respecto a la distribución del gas en todo el país.

En una entrevista concedida al programa 2+2 de Unión Radio , Rodríguez explicó que mejorando esta situación permitiría un mayor orden y mejoraría la seguridad, al tener cada empresa su responsabilidad en los cilindros de gas.

«Los últimos años no hemos podido tener control sobre nuestros activos, de nuestros productos y equipos y nos cuesta tener la trazabilidad de lo que es la seguridad de nuestros equipos. Hoy en día cualquier empresa pública o corporaciones que no tienen la preparación lo manipulan, dándole el mal uso y eso nos está afectando el patrimonio y a pesar de eso seguimos haciendo inversiones a la medida de lo que podemos», detalló.

El presidente de CONINGAS afirmó que cuentan con las capacidades necesarias para afrontar el nuevo proyecto del mercado gasífero, por lo que pidió a las autoridades la oportunidad de ser escuchados e incluidos junto a las empresas extranjeras en las mesas de discusión.

«Queremos ser nosotros los desarrolladores de esta nueva industria que necesita mejorar», añadió.

También confirmó que no registraron hechos que lamentar en las zonas de mayor afectación por los terremotos del pasado 24 de junio.

Unión Radio