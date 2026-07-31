Cámara Inmobiliaria ve necesario acelerar el cambio en las leyes que rigen al sector

CARACAS.-El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela,Pablo González Travieso, afirmó este viernes que observa «con buenos ojos la iniciativa del gobierno en la ayuda» para la adquisición de viviendas destinadas a los damnificados por el doble terremoto, pero enfatizó que es necesario «acelerar el cambio legislativo» en materia inmobiliaria.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, afirmó que el sector no posee «capacidad de respuesta» ante el posible aumento de la demanda de viviendas frente a la emergencia.

«No hay personas que por el marco jurídico de la Ley de Arrendamiento estén dispuestas a alquilar sus viviendas y tampoco hay producción de nuevas unidades de viviendas por la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria los productores no tenían produciendo nuevas viviendas en el mercado,pues nos encontramos que tenemos la necesidad de acelerar el cambio legislativo«, dijo.

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El representante del sector inmobiliario venezolano se mostró convencido que los anuncios sobre los créditos para viviendas se trata de «un subsidio social que tiene un componente importante».

«Es un subsidio para las personas que lo perdieron todo y que en este momento su capacidad productiva es cero, puedan acceder a una vivienda a través de una facilidades que socialmente tiene todo el sustento de que exista», dijo.

Comentó que en estos momentos la banca pública y privada «están esperando las directrices para administrar de alguna manera esa condición de ayuda en la cuota inicial«.

González Travieso consideró además que Venezuela necesita «entrar en una condición de revisión de su condición macroeconómica para que la banca tradicional pueda definitivamente tener créditos hipotecarios de largo plazo».

Sostuvo que se tiene que «ser muy responsable» y abordar «a profundidad» el tema de los créditos hipotecarios por parte de la banca tradicional, porque, a su juicio, «no podemos generar la expectativa en el mercado venezolano de que la banca está en capacidad de prestar en este momento a 15 o 20 años, eso no existe».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio