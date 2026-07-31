Habitantes de Zulia denuncian cortes eléctricos de hasta seis horas diarias

CARACAS.- Las interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores del estado Zulia se extienden de cinco a seis horas diarias, mientras que fuera de Maracaibo ocurre hasta dos veces al día.

«Se nos va la luz todos los días, tenemos que comprar las cosas al día, comprar poco a poco para que no se nos dañen las cosas en la nevera, estar apagando los aparatos eléctricos porque si no se nos dañan», expresó Ana Morillo, habitante de la entidad.

Al respecto, el concejal de Maracaibo, Daniel Ponne, advierte que dicha situación afecta gravemente al sector salud, sobre todo a aquellos pacientes con enfermedades terminales y los que necesitan recibir diálisis a través de máquinas especializadas.

Unión Radio