viernes, julio 31, 2026
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AN sancionó Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas

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CARACAS.- La Asamblea Nacional aprobó este viernes, en segunda discusión y de manera unánime, la Ley Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas, que regirá las relaciones y contratos relacionados con el alquiler de inmuebles como domicilio.

Busca generar garantías tanto a propietarios como a inquilinos que vayan a iniciar un proceso de solicitud de alquiler.

Establece que se pueden acordar libremente métodos de pago, canon arrendamiento y un tope de máximo tres meses de depósito.

De igual manera contempla instancias de mediación en la resolución de conflictos.

Declarada sancionada, la Ley será remitida a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su puesta en vigencia a través del ejecútese.

Unión Radio

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