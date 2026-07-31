Cámara de la Construcción de Monagas conformó una comisión evaluadora de infraestructuras

CARACAS.- La Cámara de la Construcción del estado Monagas conformó una comisión evaluadora de infraestructuras frente a posibles eventos sísmicos.

Indicaron que representantes del Colegio de Ingenieros también forman parte de la comisión, y que además buscan promover el uso de materiales certificados para la construcción, no solo en la entidad, sino para todo el país.

«Hemos conformado una comisión de sismorresistente para evaluar aquellas edificaciones y las personas que han estado un poco nerviosas. Una cosa son la calidad de los materiales y otra el sistema, la parte técnica, que hay una comisión que está evaluando tanto nacional como internacional y próximamente tendremos resultados», explicó Wilfredo Anderico, presidente de la cámara.

Asimismo, resaltó que realizaron una evaluación a tres edificaciones en la ciudad de Maturín.

“Una de las primeras que evaluamos fue el ministerio del Trabajo, la segunda la de los Tribunales y la tercera el Palacio de Justicia; se elaboró un informe y ya fue entregado”, señaló el dirigente gremial.

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