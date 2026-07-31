Constituyen red de sobrevivientes de La Guaira para velar por la correcta reconstrucción en la región

CARACAS.- Con el objetivo de operar como interlocutores de la sociedad de la región ante los entes y organismos que estarán vinculados a la reconstrucción del estado La Guaira, se constituyó este viernes la Asociación Civil de Sobrevivientes del estado La Guaira.

El integrante del comité de la asociación Carlos Texeira, anunció que se establecerá comunicación con organismos públicos y privados en los distitnos niveles de poder (municipal, regional, nacional y organismos multilaterales) para influir positivamente en la reconstrucción de la entidad, de la que retoman la anterior denominación de «Vargas».

«Debemos impedir que los errores de planificaicónn urbana y de falta de previsión de planes de continengencia frente a fenónemos de este tipo sigan dejando el saldo negativo que pudimos observar», expresó Texeira en entrevista con la periodista Vanessa Davies en el programa La Frecuencia de Hoy , transmitido por Unión Radio .

«La reconstrucción no puede hacerse sobre los varguenses sino con los varguenses. Significa tomar en cuenta la tradición oral e histórica de los varguenses, que venimos de, algunos cuando niños, del terremoto del 67, pero también los deslaves del 48, 51 y 52, y otros que vivieron la tragedia del 99, 2005 y 2010», señaló Texeira.

Subrayó que no debe ocurrir el desconocimiento del llamado «plan maestro» presentado por el entonces presidente Hugo Chávez en 2.000, que contenía un mapa de riesgo ante fenómenos hídricos, al que habría que agregarle los fenómenos sísmicos.

Aseguró que en este último aspecto hubo avances en ocasión del terremoto de 1967, pero que de alguna manera se relajaron las normas sismorresistentes de construcción.

José Luis Carrillo/Unión Radio