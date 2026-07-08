Delcy Rodríguez firmó reglamento de la Ley de Hidrocarburos

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la firma del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, un instrumento legal que tiene como objetivo «optimizar las operaciones, actualizar el marco normativo y dinamizar las inversiones en el sector petrolero y gasífero» del país.

Según la nota de prensa oficial, este paso significa un punto clave al establecer «reglas claras» que generen mayor seguridad y un ambiente de confianza para la cooperación entre el Estado y las empresas nacionales e internacionales del sector petrolero.

«Con la puesta en marcha de este reglamento, el sector hidrocarburos se posiciona a la vanguardia para enfrentar los desafíos del mercado energético global, fortaleciendo así la producción nacional y consolidando al país como un actor clave en el mapa energético internacional», señala el escrito.

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