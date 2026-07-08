Al menos 25 iglesias sufrieron daños por los terremotos en Caracas

CARACAS.- Unas 25 iglesias en Caracas sufrieron afectaciones considerables tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, lo que representa al menos una cuarta parte de las 100 parroquias que conforman la región capital.

El vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, Neptalí Balza, señaló que los daños presentados en las estructuras varían dependiendo de la zona afectada, aunque precisó que las más antiguas sufrieron en mayor magnitud.

«De esas 25 la mayoría están, digámoslo así, sin celebrar misa dentro de los templos. Las están haciendo afuera por razones de seguridad» explicó el párroco.

Balza indicó que se encuentran en la valoración de los daños para posteriormente elaborar un proyecto para cada una de ellas, según las necesidades y el financiamiento correspondiente.

Unión Radio