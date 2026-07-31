Delcy Rodríguez se reunió con autoridades del sector eléctrico para evaluar planes de acción

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión con las autoridades y representantes del sector eléctrico; con el objetivo de evaluar el avance de los planes de acción para el mantenimiento, estabilización y modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Estas acciones forman parte del plan estratégico del sector, el cual prioriza la recuperación de capacidades de generación, transmisión y distribución en todo el territorio venezolano; así como la atención prioritaria a las comunidades y sectores productivos, según reseñó Prensa Presidencial.

Durante la reunión estuvieron presentes ministros del área petrolera y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); como parte del Plan de Recuperación y Transformación del sistema eléctrico.

NP/Unión Radio