Unos 53.000 migrantes han regresado a Marruecos desde Ceuta

MADRID/CEUTA.- Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según haN informado fuentes policiales.

El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000.

De acuerdo con los datos facilitados por las fuentes citadas, la cifra de retornados superaba los 53.000 a las 20:00 horas de este viernes.

Fuentes consultadas explican que el conteo de las personas que regresan a Marruecos es más fácil que el de las que entraron por diversos medios en los últimos días.

A lo largo de todo el viernes miles de personas han enfilado la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Durante la tarde, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como grupos de militares, están interviniendo en distintas zonas de Ceuta para informar a los migrantes que todavía quedan en la ciudad de que deben regresar a Marruecos.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como grupos de militares, están interviniendo en distintas zonas de Ceuta para informar a los migrantes que todavía quedan en la ciudad de que deben regresar a Marruecos.

La mayoría de estas personas son jóvenes marroquíes en edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que están deambulando sin rumbo fijo por distintos núcleos de población de la ciudad.

Mientras tanto, la Guardia Civil y el Ejército, en este caso el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, han actuado durante el día pie de playa en la zona del Tarajal para impedir el acceso de más personas por el mar.

Ceuta permanece completamente cerrada en el aspecto comercial y laboral, de modo que todos los negocios siguen con sus persianas bajadas ante la inseguridad percibida por los vecinos tras esta entrada masiva.

EFE