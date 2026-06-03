Madre y padrastro de una adolescente de 14 años fueron detenidos por inducirla al suicidio

CARACAS.- La madre y el padrastro de una adolescente de 14 años fueron detenidos por presuntamente inducirla al suicidio en Caracas.

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Homicidos Suroeste del Cicpc detuvieron a Jésica Carolina Villegas Vivas, de 33 años y a Alexis David Romero Rosales, de 31 años, apodado «El Negro», en la avenida Intercomunal de Antímano, en Caracas, por su presunta responsabilidad en la inducción al suicido de la adolescente Bianca Yorbelis Flores Villegas, de 14 años.

Tras conocerse el fallecimiento de la adolescente por ahorcamiento, los funcionarios iniciaron las investigaciones correspondientes, determinando la presunta responsabilidad de ambos detenidos.

De acuerdo a las pesquisas, Jésica permitía que su pareja, Alexis, padrastro de la menor abusara de ella bajo el argumento de no congtar con recursos económicos y para evitar poner fin a la relación sentimental que mantenía con el hombre.

Las investigaciones también revelaron que la víctima, al sentirse afectada por la situación envió a un familiar que reside en el extranjero, relatando lo que estaba sucediendo.

Posteriormente, habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Ambos fueron detenidos y quedaron a la orden del MP, que continuará con las investigaciones del caso.

Unión Radio