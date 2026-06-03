Militar de alto rango de EEUU visitó Caracas para reunión con el gobierno

CARACAS.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, visitó este miércoles Venezuela para participar en reuniones con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el órgano de los líderes de mayor rango dentro del Departamento de Defensa de la nación norteamericana.

«El general Caine participó en discusiones bilaterales con líderes senior del Gobierno interino y la dirección y el personal de la Embajada de Estados Unidos», señaló el Estado Mayor Conjunto en una publicación en X, sin ofrecer mayores detalles.

El órgano militar compartió una fotografía en la que se ve Caine a las afueras de la Embajada estadounidense en Caracas, acompañado del encargado de negocios, John Barrett, y un grupo de militares.

Asimismo, el Estado Mayor Conjunto indicó que Caine también visitó la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines de la Embajada, «agradeciendo a los marines y expresando su profunda gratitud por su dedicado servicio».

EFE