Familia de Víctor Quero Navas rechazó el comunicado de la Fiscalía sobre la autopsia

CARACAS.- La familia de Víctor Hugo Quero Navas rechazó el comunicado emitido por el Ministerio Público que detalla las causas de la muerte del comerciante, ocurrida en julio de 2025.

Gabriel Quero Navas, hermano de Víctor Hugo, considera que el comunicado descontextualiza el expediente sobre las investigaciones del caso. Criticó que se le exigiera una reserva que no fue cumplida por la Fiscalía.

«Mi pregunta en ese momento, que estoy saliendo del recinto de la Fiscalía, a las 7:30pm es ¿cómo hizo la magia? ¿Cómo la autopsia que tenía yo en las manos salió en un comunicado público nacional en prensa, televisión, redes sociales, si yo ni siquera he expresado mi conformidad, si estoy de acuerdo o en desacuerdo o ampliar las medidas, intensificar el alcance?», expresó Quero.

La familia espera tener una respuesta concreta apegada al respeto de los procedimientos.

“Estamos viviendo una tragedia, y no porque nos duele, nos lastimamos, sino porque no se ha cumplido con la realidad legal.

La familia Quero Navas exigió al MP que se adelanten investigaciones pertinentes con objetividad, imparcialidad y transparencia.

Unión Radio