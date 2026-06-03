España continúa con los preparativos de la misa central que realizarán en Cibeles por la visita del papa León XIV

CARACAS.- Se sigue trabajando incansablemente en la ciudad de Madrid con los escenarios que servirán para la misa del próximo domingo en honor al papa León XIV, quien visitará la capital española.
Mientras que las arquitectas encargadas de la confección de los escenarios para esta visita apostólica a Madrid, Cristina del Río Villegas y Concha Sánchez Maíllo, destacaron que han trabajado arduamente durante estos últimos tres meses.
Se estima que más de un millón de personas se reúnan en la fuente de Cibeles para presenciar la misa que presidirá el papa León XIV en su visita a España.