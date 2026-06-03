España continúa con los preparativos de la misa central que realizarán en Cibeles por la visita del papa León XIV

CARACAS.- Se sigue trabajando incansablemente en la ciudad de Madrid con los escenarios que servirán para la misa del próximo domingo en honor al papa León XIV, quien visitará la capital española.

El cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, explicó sobre los trabajos que «vamos intensamente, pero llegamos de sobra. La verdad es que ha sido un trabajo intenso, ha sido medido y también se ha intentado respetar el ritmo de la ciudad para no usar muchos días, sino ir a lo justo, pero desde que se pone la cruz quiere decir que ya todo está más o menos cerrado».

Mientras que las arquitectas encargadas de la confección de los escenarios para esta visita apostólica a Madrid, Cristina del Río Villegas y Concha Sánchez Maíllo, destacaron que han trabajado arduamente durante estos últimos tres meses.

«Es un encargo muy singular, muy grande, que implica seis sedes (con) seis encuentros multitudinarios, cada uno de ellos con unas singularidades muy diferentes por el tipo de acto al cual dan contenido (…) Es un encargo global de todo con una mirada conjunta de toda la visita del papa a Madrid», explicó una de diseñadoras.

Se estima que más de un millón de personas se reúnan en la fuente de Cibeles para presenciar la misa que presidirá el papa León XIV en su visita a España.

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