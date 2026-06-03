Gremios y sindicatos pidieron ante la embajada de EEUU un cronograma electoral y liberación de presos políticos

CARACAS.- Trabajadores universitarios, jubilados, estudiantes e integranes del sector salud, entre otros, acudieron ante la embajada de EEUU en Caracas para pedir intermediacion por los presos políticos y la fijación de un cronograma electoral en Venezuela.

Aseguraron que se mantendrán en actividades de calle hasta que sea pública la fecha de un nuevo comicio.

Carlos Salazar, miembro de la Coalición Sindical, agregó que no han cumplido con el número de liberaciones de presos políticos que se prometieron.

“No han liberado los 300 presos, no han liberado los 647. Tiene que ser a todos”, exclamó Salazar.

Más de ocho documentos de los distintos gremios fueron entregados a al embajada estadounidense.

“Voy a consignar esto a la unidad a la que ellos hayan remitido cada uno de los oficios para que sean procesados”, aseguró Héctor Malavé, jefe del grupo de seguridad de la embajada de EEUU en Venezuela.

Es la tercera vez en lo que va de año que la coalición sindical y representantes gremiales acuden ante la embajada de EEUU para pedirles que intercedan ante el Gobierno en las problemáticas que los aquejan.

Unión Radio