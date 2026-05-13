Expo Fedeindustria 2026 reunirá a sectores hidrocarburos, construcción y banca en Caracas

CARACAS.- La Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela ofrecerá los días 21, 22 y 23 de mayo su gran evento anual: Expo Fedeindustria 2026, bajo el lema «Visión Global» en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

En su exhibición comercial, salón de conferencias y Lounge & Networking participarán sectores económicos clave:

Hidrocarburos y Petróleo

Metalmecánica y Construcción

Banca, Finanzas y Telecomunicaciones

Agroalimentario, Químico y Farmacia

El director nacional, Alcides Cayama mostró entusiasmo »con nuestra Expo Fedeindustria que se va a llevar a cabo en el Hotel Eurobuilding del 21 al 23 de este mes”.

“Fedeindustria se mantiene comprometida con el desarrollo del sector productivo nacional que está buscando que de alguna manera sea la gran oportunidad de todos los fabricantes y empresarios nacionales de conectarse con grandes empresas”, recalcó en el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas.

Director nacional Fedeindustria, Alcides Cayama/URN

El economista Luis Vicente León dictará la ponencia magistral «Análisis del entorno económico: Retos y oportunidades de la nueva realidad» el jueves 21 a las 5:00 pm.

“Nosotros tenemos algunos expertos en todos los temas que abarcan la economía nacional y temas gerenciales muy importantes para los empresarios, que van a estar durante los tres días de la Expo, entre otros, Luis Vicente León, analizando los retos del entorno económico; Fabián Campos Sánchez, con las tendencias de consumidor de 2026 y Suet Venegas, hablando sobre estrategias de marca y valor de confianza”.

Recomienda a los interesados estar pendientes en las redes sociales de Fedeindustria para confirmar los horarios en los que se van a estar presentando las diferentes conferencias durante los tres días.

Al referirse a los cambios surgidos en el país y el desarrollo de la industria petrolera, señaló que “en la medida que las empresas de hidrocarburos crecen, otros sectores también van a crecer y se van a convertir en grandes compradores. El crecimiento no es solamente de un sector, si un sector crece, muchos sectores a su alrededor comienzan a crecer”.

“En este momento, por supuesto, la gran palanca es el sector hidrocarburo y el sector gas y, en esta oportunidad, van a tener también una rueda de negocio importantísima”, destacó.

A su juicio, en el país hay paz y muchas esperanzas de que la economía siga recuperándose. “Lo que pedimos es precisamente que sigan avanzando por el camino correcto para el desarrollo económico del país”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

