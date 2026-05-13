Cronología del brote del hantavirus en el crucero MV Hondius

PARÍS.- Francia, Reino Unido y España llevarán un mensaje de «precaución» ante el hantavirus a una reunión que mantendrán este miércoles con varios homólogos europeos, adelantó la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist.

«Estamos trabajando activamente para intentar bloquear esta cadena de transmisión (del hantavirus del tipo Andes) en todos los niveles», aseguró la ministra a los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, ante los que compareció para compartir las últimas evoluciones de la gestión de la crisis sanitarias en Francia provocada por el brote en el crucero MV Hondius.

22 franceses en cuarentena

Su ministerio había informado poco antes de su comparecencia de que los 22 franceses identificados como contactos de la pasajera neerlandesa fallecida tras abandonar el crucero MV Hondius se encuentran ya hospitalizados en distintas ciudades francesas.

Entre ellos figuran ocho ciudadanos franceses, incluidos niños, que volaron el 25 de abril con ella desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo y otros catorce que volaron el mismo día desde la ciudad sudafricana a Ámsterdam en un avión dónde la mujer embarcó brevemente, antes de ser evacuada a un hospital donde murió al día siguiente.

España: estado actual del pasajero con hantavirus

El pasajero español del MV Hondius que ha resultado positivo en hantavirus aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid continúa este miércoles con síntomas respiratorios y febrícula, pero está estabilizado, según informó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

«Esperemos que continúe de esa manera», señaló en una entrevista en TVE el número 2 de Sanidad, que añadió que los otros 13 viajeros que también guardan cuarentena en el centro hospitalario siguen asintomáticos.

Tal y como relató, el paciente contagiado comenzó la noche del domingo «con cierta dificultad respiratoria» que se le trató con oxigenoterapia. «Con esa actuación sí que comenzó a mejorar y ya hoy estaba estabilizado», dijo.

Reino Unido: diez británicos de islas del Atlántico completarán cuarentena

Estas personas de los territorios de ultramar bajo soberanía británica continuarán el aislamiento en el Reino Unido como medida de precaución, ya que la sanidad pública del país está mejor equipada para atenderles si enferman a causa del virus, según la UKHSA.

Asimismo, los 20 británicos del MV Hondius, junto con un ciudadano alemán residente en el Reino Unido y un pasajero japonés, que han hecho cuarentena en el hospital Arrowe Park en la localidad de Wirral, al noroeste inglés, se preparan para abandonar el centro.

Fueron trasladados a Wirral el domingo por la noche tras llegar al país en un vuelo chárter procedente de Tenerife para realizar un periodo de aislamiento y evaluación de tres días.

Una vez que salgan del hospital deberán completar el aislamiento en sus casas durante 42 días más.

EFE