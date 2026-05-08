Experto prevé que la economía tenga un impacto positivo para el cierre de 2026

CARACAS.- El economista Leonardo Soto, presidente de Integral Consultores Group, calificó como positivo el reciente reporte del Banco Central de Venezuela, que situó la inflación de abril con una caída de 2% en comparación con marzo.El especialista advirtió que la inestabilidad en el tipo de cambio persiste debido a que el precio de la divisa aún no ha alcanzado su «punto de equilibrio» en el mercado nacional.



No obstante, prevé que la economía nacional para el último trimestre del 2026 mostrará niveles más positivos para el nivel de vida de los venezolanos y para el siguiente año «será bastante alentador en lo económico» siempre que se las «funciones económicas se den como han venido dándose».

«Son muchos factores los que alimentan el tema inflacionario en Venezuela y el hecho que el BCV haya afirmado que disminuyó la inflación, sin duda es positivo. Sin embargo, el valor del dólar es porque todavía no ha llegado a su punto de equilibrio en perspectiva a la cantidad de bolívares que están circulando en la economía».

En entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio, Soto proyectó que de mantenerse los niveles de desarrollo y producción con socios internacionales«Venezuela tiene la probabilidad que en los próximos cinco años tengamos una economía en franco crecimiento».

Por otro lado, el economista detalló que la constante inyección de divisas al mercado por parte del Banco Central «de más de 200 millones semanales desde mi perspectiva generaría estabilidad».

«Reafirmo que han sido 20 años de resago en política económica que no pueden solucionarse en tres meses, cuatro o seis, es decir, ha sido un proceso de cambio y reajuste de la política, de la visión de cómo se deben administrar las finanzas en el país, la discrecionalidad con la que deben manejar los fondos para que un país tenga la estabilidad suficiente para producir, distribuir, para garantizar la calidad de vida que merecen los ciudadanos, por lo tanto invito a los ciudadanos confiar porque este año está comenzando a emparejarse».

Unión Radio