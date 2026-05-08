Los españoles del crucero tendrán que estar en cuarentena obligatoria en un hospital

MADRID.-El protocolo anunciado este viernes para los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus establece, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla de Madrid a los que estuvieran en el buque desde el 1 de abril o sean contacto con casos confirmados.

Según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, a su llegada al centro se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Además, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

Cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

EFE