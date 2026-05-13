Experto opina que la llegada de petroleras extranjeras mejoraría relaciones en territorio Esequibo

CARACAS.- El experto en materia energética, Werther Sandoval, consideró que tras los hechos ocurridos a principios de enero la actitud de Estados Unidos ha cambiado con Venezuela, tanto que el presidente Donald Trump llamó a empresas petroleras internacionales a invertir en el país para la explotación del crudo. Aseguró además que la inversión bajaría los niveles conflictivos por el territorio Esequibo con Guyana.

«La ExxonMobil se ha venido acercándose a Venezuela, y en la medida que se va acercando y que Trump muestra una flexibilización, una mayor simpatía, sobre todo con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, eso tiende a que la actitud de que pueda asumir la ExxonMobil de cara a la controversia territorial que tenemos con la Guayana Esequiba entre Venezuela y Guyana no sea totalmente diferente, pero sí menos altisonante».

Sandoval mencionó que de ocurrir una mayor inversión en la zona, eso daría como resultado tomar más en cuenta el Acuerdo de Ginebra, dado que «estipula que tenemos que conversar y ponernos de acuerdo para el beneficio mutuamente aceptable».

Sin embargo, el experto indicó en el programa A Tiempo con Saúl Noriega que la actitud del Ejecutivo guyanés solo busca la victimización para «posicionar a Guyana como siempre ha sido su posición histórica de cara a nosotros de que somos los agresivos».

Por otro lado, Sandoval estimó que la consolidación de relaciones de paz entre el país y EEUU «podría ser beneficioso» debido a que «la calidad de nuestro petróleo es enorme».

Unión Radio