Bernal: Están dadas las condiciones para que la presidenta firme el decreto de la ZEE

CARACAS.-El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró este lunes que «están dadas todas las condiciones» para que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, «firme el decreto» de Zona Económica Especial (ZEE) entre Venezuela y Colombia.

«Está toda la mesa servida para que la presidenta Delcy Rodríguez firme ese decreto y ese decreto permita ser el comienzo de una etapa de crecimiento y prosperidad para todo el occidente del país, no solamente para el Táchira», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, precisó que el intercambio comercial entre ambas naciones es de mil 100 millones, de ellos 453 millones corresponden a Táchira y el Norte de Santander, lo que se traduce en un 39%.

Sostuvo que la creación de la ZEE binacional permitirá fortalecer otros factores productivos de la región más allá de los hidrocarburos, como la producción de queso, leche, carne, hortalizas, café, cacao, además de los destinos turísticos.

A su juicio, la ZEE va a impulsar la llegada de inversiones nacionales y extranjeras a la región.

El gobernador considera indispensable que todos los venezolanos exijan el levantamiento de las sanciones para avanzar hacia la recuperación de los panques industriales y la economía. Asimismo, precisó que 80% del parque industrial de Ureña «está depauperado por las medidas unilaterales».

Bernal también destacó la posibilidad en un mediano y largo plazo que entre Venezuela y Colombia puedan conectar el Caribe a través del Lago de Maracaibo y el Pacífico por medio del puerto de Buenaventura. «Eso es una ruta que está construida en un 80%, con voluntad política de Colombia y con voluntad política de Venezuela nosotros podemos conectar los dos océanos a través de esa bisagra que es el Norte de Santander y el estado Táchira», agregó.

También puede leer: Devotos se reencuentran con la Virgen de Fátima en el 109° aniversario de su aparición Economía regional El mandatario regional afirmó que es necesario que el Ejecutivo decrete los operadores cambiarios y las casas de cambio en San Antonio, Ureña, La Fría, La Grita, San Cristóbal y otras localidades donde se mueva la economía para que «no sigan especulando a la gente» con el tipo de cambio.

«Hay una profunda distorsión en la economía del Táchira porque nosotros allá usamos cuatro monedas, el dólar en un 10%, el bolívar que es digital en un 20%, el peso en un 70% y ahora las monedas digitales que comienzan también a ubicarse», dijo.

Explicó «usted puede encontrar un producto hasta con ocho precios diferentes y entonces eso tiene muy golpeada la economía del Táchira, especialmente los sectores humildes».