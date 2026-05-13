Universidad Monteávila implementa nueva carrera «Ingeniería de Operaciones y Logística»

CARACAS.- Con la expansión de la oferta académica de la Universidad Monteávila se implementó la nueva carrera de Ingeniería de Operaciones y Logística, la cual combinará la tecnología con el mundo de los negocios e iniciará en septiembre del presente año, detalló el decano de la Facultad de Ingeniería, Luis Emilio Suberviola.

Señaló que la carrera fue diseñada bajo tres pilares: primero, se formará a los estudiantes con la capacidad de análisis crítico que caracteriza a un ingeniero, en segundo lugar, obtendrán los conocimientos de negocios para entender la cadena de suministros de todos los procesos de la empresa, y finalmente, se implementarán todas las tecnologías actuales aplicadas a los negocios.

Suberviola resaltó que con los conocimientos adquiridos de esta nueva carrera los estudiantes tendrán oportunidades de trabajo en todos los sectores relacionados.

Asimismo, durante la entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , destacó que desde septiembre del año pasado la Monteávila cuenta con una oferta académica innovadora integrada por Ingeniería en Telemática, Mecatrónica e Informática en Ciencia de Datos, todas conectadas con el proceso de la transformación digital.

Respecto a la Ingeniería Informática en Ciencia de Datos, explicó que es esencial para las empresas para definir tendencias, ubicar patrones y tomar decisiones debido al «masivo flujo de datos que se almacena en la nube».

A través del correo [email protected] y el Whatsapp 0412-505.86.09 podrán encontrar más información de la oferta académica de la Universidad Monteávila.

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Mariangel García / Unión Radio