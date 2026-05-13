Mexicana que asesinó a su nuera permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas

CARACAS.- El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que la ciudadana mexicana Erika María Herrera se encuentra detenida todavía por las autoridades nacionales luego de asesinar a su nuera, la modelo Carolina Flores Gómez.

Agregó que desde Venezuela están en trámites con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol) para deportar a Herrera a su país de origen.

Según detalló Rico, la sospechosa ingresó al país el 16 de abril y recorrió puntos en La Guaira y La Candelaria antes de ser interceptada en El Cigarral, mediante un operativo de inteligencia coordinado entre México y Venezuela que logró su ubicación el pasado 28 de abril.

«Ella llega a Venezuela, se aloja en el Hotel Eurobuilding en La Guaira, de allí pasa a un hotel en La Candelaria y posteriormente termina en una residencia en El Cigarral, hasta ahí las investigaciones nos llevaron a la ubicación de esta señora y a través de organismos internaciones hicimos las coordinaciones para poner a disposición, primero de los tribunales venezolanos para que haya un proceso, y esta ciudadana sea trasladada a su país de origen».

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