Ministerio de Educación Universitaria y gremios dialogarán sobre salarios y HCM

CARACAS.- El ministerio de Educación Universitaria indicó a los trabajadores del gremio que poseen el instructivo para el pago de fondos de cajas de ahorro y previsión social dialogar para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al salario.

El próximo encuentro entre trabajadores universitarios y el ministerio de Educación Universitaria tendrá como punto de discusión el pago del HCM y seguro funerario.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela -UCV-. “En las próximas 24-48 horas se reúne una comisión que tiene que ver con seguro y salud, porque el seguro es un tema prioritario, la salud no espera. En las próximas horas tendrán que convocarnos para no solamente firmar el acta, sino para la nueva reunión”.

Agregó que 25% de los profesores cobraron un bono de responsabilidad.

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, pidió que el pago fuera para todos.

“Ellos se comprometen a dar los criterios con los cuales se pagó, que tiene que ser el instructivo que lo acompaña y, a partir de esos mismos criterios, porque los den no significa que se acabe el conflicto”.

Mantienen la convocatoria a paro de actividades por 24 horas en las universidades del país hasta el próximo martes a 19 de mayo.

SPLL/Unión Radio