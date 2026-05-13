Caraqueños reportan afectaciones tras las intensas lluvias de este miércoles

CARACAS.- Desde la madrugada de este miércoles las precipitaciones en diversas zonas de Caracas causaron diversas afectaciones en vías que generaron dificultades en el tránsito.

Uno de los lugares más reportados por los usuarios en redes sociales fue la carretera Panamericana desde Los Teques hasta San Antonio, donde se registró tráfico lento, además se conoció que una unidad de transporte público se encunetó a la altura del kilómetro 9 sentido Caracas.

Asimismo, la Carretera Panamericana registró la caída de un árbol que afectó el paso por ambos sentidos a la altura del barrio Sucre. En este sentido, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudieron al lugar para la pronta rehabilitación del paso.

Por otra parte, el kilómetro 3 de la ruta El Junquito-La Yaguara tiene el paso restringido dado un derrumbe que obligó a las personas a tomar un desvío para Catia-Propatria.

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que residentes reportan gran variedad de zonas sin luz, entre ellas: Colinas de Tamanaco, Colinas de Bello Monte, Lomas de La Trinidad.

Acotó que los servicios en la municipalidad se irán restituyendo progresivamente.

Unión Radio