Estudiantes solicitan renovacion de las autoridades de la UPEL-Monagas

CARACAS.- Ell Movimiento Estudiantil 100% UPEL en Maturín exige la renovación de las autoridades universitarias.

Jesús Castillo, presidente de esa organización estudiantil en Monagas, indicó que desde el año 2008 no se hacen elecciones de autoridades.

«Por lo tanto estamos solicitando que hayan elecciones para renovar las autoridades y que prevalezca el caracter democrático que tiene que reinar en las universidades venezolanas», apuntó.

Igualmente hicieron solicitudes sobre las condiciones actuales de esa casa de estudios.

«Estamos exigiendo la destitución del director encargado de la UPEL de Maturín, ya que él no fue electo, no hay servicios médicos, no hay comedor y los principales afectados somos los estudiantes», dijo.

Unión Radio