Delcy Rodríguez: Banca afina detalles para activar cartera hipotecaria con subsidio de hasta 80 %

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión del Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios y anunció que la banca nacional afina los detalles para iniciar la cartera hipotecaria en beneficio de las personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Ya la banca pública y privada está culminando los detalles para dar inicio a la cartera hipotecaria con un subsidio de hasta el 80 % para personas que fueron igualmente afectadas en el doble terremoto en sus viviendas», dijo en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.

La mandataria interina anunció la creación de un fondo adicional para apoyar a las juntas de condominio en la reparación de los daños de sus residencias.

«He decidido crear un fondo en el fondo de Venezuela Renace para atender, apoyar a las juntas de condominio en las reparaciones de sus edificios que fueron impactados por el doble terremoto», apuntó.

También anunció un censo con captahuellas en los campamentos de damnificados para levantar un «registro único de vivienda» y conocer los detalles de cada caso.

Unión Radio