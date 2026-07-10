La segunda ola de calor deja 463 muertes por altas temperaturas

MADRID.- La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó ayer jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, una cifra que supera los fallecimientos del primer episodio de estas características de finales de junio.

El sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que durante la segunda ola de calor se han producido en España un total de 463 muertes que pueden ser atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, y solo en los dos últimos días han fallecido 261 personas.

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo (‘sobremortalidad’).

EFE