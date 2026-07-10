Ascienden a 107 los portugueses fallecidos por los terremotos en Venezuela

Lisboa.- El Gobierno de Portugal informó este viernes de que el número de portugueses fallecidos en los devastadores terremotos que asolaron Venezuela hace dos semanas ha ascendido a 107 personas, entre ellas 19 menores, mientras que 57 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que, de los fallecidos, 91 también tenían la nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 3.899 muertos y 16.740 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

Está previsto que la aerolínea portuguesa TAP reanude el próximo lunes sus vuelos a Venezuela y aprovechará el primer trayecto para transportar 8,7 toneladas de material médico destinado a la asistencia de los damnificados.

Portugal ya ha enviado 12 toneladas de ayuda humanitaria, dos ambulancias donadas por la Cruz Roja Portuguesa, herramientas para la retirada de escombros y ha destinado cerca de 400.000 euros a proyectos de emergencia gestionados por el Instituto Camões.

También envió un equipo portugués de búsqueda y rescate compuesto por 62 efectivos de la estructura de mando y de la Fuerza Especial de Protección Civil, del Regimiento de Bomberos Zapadores de Lisboa, del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM) y de la Guardia Nacional Republicana (GNR), además de seis perros especializados en búsqueda y rescate, que regresó hoy a Portugal tras más de una semana de trabajos.

Unión Radio / EFE