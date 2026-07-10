Asciende a 4.118 los muertos por el doble terremoto

CARACAS.- La cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio subió este viernes a 4.118, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462.

Además, indicó que han sido atendidas por las autoridades 86.794 familias y 17.266 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

Unión Radio

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