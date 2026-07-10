Delcy Rodríguez conversó con Lula sobre el apoyo a Venezuela

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que conversó con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el apoyo al país luego de que dos devastadores terremotos dejaran más de 3.800 muertos y al menos 16.740 heridos, así como unas 17.900 personas sin vivienda.

Rodríguez, quien inspeccionaba trabajos de recuperación en un edificio en Caracas, informó de un contacto la mañana de este viernes con el líder brasileño, quien, según la mandataria, está «muy pendiente» de las familias de los fallecidos y de quienes perdieron sus casas.

«En general está muy pendiente y ha expresado su solidaridad. Me dijo: ‘Presidenta Delcy, lo que necesite, levantas el teléfono y me llamas’. Yo agradezco a la comunidad internacional, a los Gobiernos del mundo que han brindado esta mano amiga a Venezuela», dijo la mandataria interina cuyas declaraciones fueron transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria indicó que su Gobierno ha pedido «asistencia y cooperación internacional» para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas y que en este momento se encuentran en su país expertos extranjeros que trabajan con las autoridades venezolanas responsables de la recuperación de la infraestructura y de viviendas.

Por otra parte, Rodríguez pidió que haya más formación en los hogares, escuelas y comunidades sobre terremotos, y señaló que hoy ocurrió un sismo «superficial», en referencia al temblor de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

EFE