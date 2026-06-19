Más de 200 trabajadores de Cantv en Guárico rechazan cancelación de bono

CARACAS.- Al menos 235 trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes de la empresa estatal Cantv en el estado Guárico, rechazan la cancelación de un bono denominado “ingreso mínimo vital”, el cual representa un 75% de sus ingresos.

«Nosotros somos tres personas en casa que todavía necesitamos ese ingreso. Cuando te quitan el 75 % de la capacidad de ingreso, imagínate tú como influye en la comida, en la medicina, en todos los servicios», explicó e ltrabajador de la empresa, Henry Aponte.

«Los servicios médicos que nosotros tenemos aprobados están restringidos. Para ir a una consulta, hay que llamar a Caracas al servicio 800. El seguro que se llama Vértice no aprueba al jubilado; se muere porque no tiene a dónde acudir», expresó la presidenta de la Asociación de Jubilados de Cantv, Lenys Espinoza.

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