Especialista afirma que la transformación del sistema de justicia debe enfocarse en la aplicación del derecho

CARACAS.-El doctor en derecho, Anthony Pérez, mostró su optimismo sobre el proceso de transformación que se inició respecto al sistema de justicia penal y opinó que pese a las dificultades «el tema no es normativo» porque en Venezuela existe una «sobreproducción normativa».

«Mi optimismo se da en razón en lo que el propio Estado ha asumido, es decir, el sistema ha colapsado y debe transformarse y mi optimismo es porque como venezolano, el sistema de justicia es fundamental para la República y para el estado de Derecho», dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El exjuez aseguró que Venezuela cuenta leyes «buenas» y remarcó que el Código Orgánico Procesal Penal es «de avanzada en la región». «No es un tema de reforma, es un tema del aplicador del derecho, es decir, hay que ir a concursos de oposición abiertos, retomar el tema de la carrera judicial», acotó.

«Yo lo que planteo es que las normas que existen, no es que sean perfectas pero son muy buenas, el tema son los aplicadores, hay que buscar las formas de profesionalizar aun más a nuestros jueces y juezas. Hay muchos jueces buenos y eso hay que rescatarlos», agregó.

El también especialista en derecho penal reiteró la importancia del proceso de formación de los jueces de instancia y sostuvo que «deben ser especialistas en las áreas del derecho donde vayan a optar en el cargo de la Magistratura o de la Judicatura venezolana«.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio