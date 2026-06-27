Cuba sin confirmación oficial de connacionales afectados por los terremotos en Venezuela

LA HABANA.- El Gobierno de Cuba informó este sábado que hasta la fecha no se tiene confirmación oficial de cubanos heridos, muertos o desaparecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos de gran magnitud ocurridos en ese país esta semana.

La directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería de la isla, Ana Teresita González, señaló en redes sociales que “hasta el momento” no existe “confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos”.

“Una vez obtengamos datos oficiales trasladaremos información a familiares”, añadió la diplomática cubana y puntualizó que se mantiene el “contacto permanente con autoridades venezolanas, asociación de cubanos y otras organizaciones para conocer situación de cubanos residentes en Venezuela”.

El Gobierno de Cuba envió desde este jueves sus condolencias y solidaridad a Venezuela por las víctimas y estragos a causa de los dos terremotos que sacudieron el pasado miércoles varios estados de ese país, por los cuales ya se reportan 1.430 personas fallecidas, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, señaló en redes sociales que se seguía “de cerca también la situación de todos los cubanos que se encuentran actualmente allí por cualquier motivo”.

EFE