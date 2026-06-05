Llaman a la reconciliación para impulsar la paz y justicia nacional

CARACAS.- En el marco del foro ‘Democratización para la paz’, organizado por la Red de Acción Social de la Iglesia (RASI), Mercedes Morales, directora de Promoción y Responsabilidad Social de la UCAB, instó a la reconciliación nacional como vía indispensable para construir un país orientado al trabajo común y la reflexión ciudadana.

«Estamos trabajando por la paz y la reconciliación de manera sistemática desde 2005. Somos organizaciones preocupadas por la reconciliación en el país, por tener espacios para encontrarnos, reflexionar, dialogar, y hacer cosas porque no nos podemos quedar en solo hablar, hay que pensar, hay que hacer y entonces en eso está el gran desafío».

En el programa A Tiempo con Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega , expresó que la fe de las personas invita a abogar por la verdad y la justicia, ya que muchos ciudadanos exponen su fe para la resolución de problemas de distintas formas a lo largo del país, siendo esto «un motor que desde la fe de cada quien pueda trabajar por la verdad y la reparación».

De igual forma, Morales explicó que para llegar a dicha reconciliación se debe tener buenos términos tanto con la persona que se busca perdonar, como también con nosotros mismos.

«La reconciliación es una palabra que lleva a muchas cosas, entre ellas reconocerse en el otro, en que tú al otro puedas reconocerlo en su dignidad humana, en reconocer sus dolores, su alegría, es como cuando uno se casa con alguien y después tienes que reconciliarte con ese alguien (…). La reconciliación está en doble vía porque yo no me reconcilio conmigo mismo, yo tengo que reconciliarme con el otro y el otro también me tiene que reconocer a mí».

El foro se efectuará este sábado 6 de junio a partir de las 9:00 AM en el Aula Magna de la UCAB y contarán «con tres emblemas nacionales», quienes hablarán del tema y, además, se instalarán mesas de trabajo y un área para vivir más de cerca la experiencia.

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