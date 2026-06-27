Portugal confirma muerte de 7 nacionales y 41 lusodescendientes en seísmos de Venezuela

LISBOA.- El Gobierno de Portugal informó este sábado de que entre los fallecidos por los devastadores seísmos registrados esta semana en Venezuela hay 7 personas con nacionalidad portuguesa y 41 lusodescendientes.

Estos datos, dados a conocer por una fuente del Ministerio de Exteriores, reflejan que el número de lusodescendientes que han muerto a raíz de los temblores ha aumentado en 7 personas respecto al último parte, también publicado este sábado 27 de junio.

Por otro lado, el número de portugueses y lusodescendientes que permanecen en paradero desconocido se ha reducido a 83, cuatro menos.

En su anterior informe, cuando todavía se notificaban 7 personas de nacionalidad portuguesa y 34 lusodescendientes fallecidos, habían registrado a seis menores de edad entre las víctimas. Asimismo, informaban de que se había encontrado a 49 portugueses y lusodescendientes.

Las autoridades portuguesas precisaron también que este sábado aterrizaron en Caracas los dos aviones que partieron el viernes desde Portugal con más de 60 especialistas para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos.

EFE