La ONU instala tres hospitales de campaña en La Guaira

Caracas.- El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó este sábado a EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira para atender a los heridos afectados debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos.

Rampolla explicó que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera que no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

En un recorrido que hizo el equipo de EFE el viernes, pudo constatar que la mayoría de pacientes ingresados en el Hospital Vargas de Caracas y el Domingo Luciani son provenientes de la región costera, el más afectado por los movimientos telúricos.

Igualmente, dijo que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de «refugios multiservicios» -con baños y comedores- para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

Estos refugios, explicó Rampolla, estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos.

Además, informó que ya llegó un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de todo tipo, entre ellos insumos para la potabilización del agua.

Rampolla describió la situación en La Guaira como grave, destacando el trabajo de los rescatistas que han llegado de diversos países del mundo, así como de los venezolanos, pero advirtió que todavía falta llegar a «muchos» edificios para verificar si quedan personas atrapadas y vivas.

Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos del miércoles, mientras que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

Por otra parte, el Gobierno encargado anunció que durante la madrugada de este sábado repartieron 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira para las familias afectadas.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

EFE/UniónRadio