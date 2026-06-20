Encuentran a niño que estuvo desaparecido 72 horas en Guárico

CARACAS.- Un niño de cinco años de edad fue localizado en una zona rural del estado Guárico sano y salvo, luego de estar desaparecido desde el pasado 17 de junio.

El infante fue reportado por su madre después de salir de su casa y al momento de regresar no lo encontró en el aposento por lo que procedió a alertar a los organismos de seguridad.

Funcionarios de Protección Civil, de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), bomberos, y Policía de Guárico y Guardia Nacional salieron a la búsqueda del pequeño quien fue encontrado este sábado 20 de junio en una zona boscosa entre los sectores El Bostero y Chaguaramas.

El niño fue trasladado al Hospital Rafael Zamora Arévalo y se encuentra estable, fuera de peligro y sano.

Unión Radio