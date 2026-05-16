En Lara esperan la certificación del país libre de fiebre aftosa para exportar productos

CARACAS.- El director de despacho de la Gobernación del estado Lara, Luis Jonás Reyes, espera que Venezuela logre la certificación del país libre de fiebre aftosa.

«Uno de los principales objetivos es garantizar, una vez certificado nuestro país libre de aftosa, que podamos lograr la exportación de animales en pie y, además de eso, podamos exportar los productos y subproductos que se generan tanto del bovino como del búfalo», resaltó.

Autoridades agrícolas manejan datos en los que se refleja que durante diez años no se registran casos de fiebre aftosa.

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