Petróleos Mexicanos confirma nuevo incendio en la Refinería Olmeca

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este sábado un incendio, ya controlado, en la Refinería Olmeca, en el estado sureño de Tabasco, uno de los principales proyectos energéticos del país, sin que se reportaran heridos ni afectaciones operativas.

El incidente ocurrió durante la madrugada cuando personal realizaba maniobras de mantenimiento en tanques de almacenamiento de residuo de vacío, apuntó Pemex, en un comunicado.

«Durante estas labores, alrededor de la medianoche, se registró una flama en el exterior de uno de los tanques, situación que fue controlada de inmediato conforme a los protocolos operativos y de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos», afirmó la paraestatal.

Pemex agregó que el incendio «no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la comunidad», y aseveró que su planta opera con normalidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran una flama visible desde el exterior de la refinería y la activación de sirenas al interior del complejo.

Según reportes de medios locales, equipos de emergencia atendieron el incidente durante la madrugada, mientras habitantes de zonas cercanas reportaron haber escuchado sirenas y observado fuego en la planta.

Este incendio se suma a varios incidentes ocurridos en la Refinería Olmeca, una de las obras insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya puesta en operación ha enfrentado retrasos, paros técnicos y accidentes operativos desde su arranque en 2024.

Recientemente, el 17 de marzo, un incendio en la periferia de la refinería dejó cinco muertos, y el 9 de abril se reportó otro siniestro sin personas lesionadas.

Sumado a ello, el 22 de marzo, Pemex informó sobre la presencia de hidrocarburos en las inmediaciones de Dos Bocas, en Tabasco, donde continúa un operativo de contención y limpieza con participación de autoridades federales y estatales.

EFE