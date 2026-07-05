Francisco Garcés es el nuevo ministro de Transporte

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que designó a Francisco Garcés como ministro para el Transporte, en sustitución de Jacqueline Faría.

La información la dio a conocer la mandataria encargada a través de la red Telegram, quien indicó que Garcés es especialista en Ingeniería Estructural y doctor en Ingeniería Civil.

«Asume esta responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer este sector estratégico al servicio de nuestro pueblo», expresó Rodríguez en la publicación.

Garcés viene desempeñándose como jefe de la Comisión Presidencial de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, tras los sismos del pasado 24 de junio.

Entre tanto, Jacqueline Faría fue designada como presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, ente adscrito a la Presidencia de la República y tendrá la responsabilidad de articular la recuperación de viviendas e infraestructuras, tras verificaciones técnicas.

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