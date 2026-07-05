Portugal brindará apoyo a la reconstrucción de Venezuela

CARACAS.- El embajador de Portugal de Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro Da Silva, aseguró que los hechos del pasado 24 de junio conmocionaron al país luso, sin embargo, dijo que apoyarán a Venezuela para su reconstrucción.

«Estamos trabajando muchísimo aquí con los venezolanos en la embajada, los dos consulados generales, toda la red de centros, asociaciones y grupos de la comunidad».

Afirmó que «Portugal estará y será útil en contribuir» en los esfuerzos que «van a requerir» los venezolanos para continuar con la cotidianidad.

Por otro lado, mencionó que muchas estructuras y negocios de portugueses en Venezuela se vieron afectados por los terremotos, aunque no maneja cifras de cuánto fue el daño que hubo.

«Las zonas más afectadas por los terribles sismos hay muchas pérdidas, algunas contabilizadas, otras por contabilizar, pero ha sido un golpe muy duro como lo veas para la sociedad y para la economía venezolana en general lo que pasa con los bienes, las actividades, las empresas de los portugueses y descendientes».

Es por ello que trabajan para la restauración de dichos bienes afectados.

Asimismo, confirmó que se calculan cerca de 100 portugueses que perdieron la vida en Venezuela en los incidentes de los terremotos.

Unión Radio