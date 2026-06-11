El Alma Llanera y Caballo Viejo sonarán al ritmo del arpa en el Mundial 2026

CARACAS.-El músico Venezolano, Alex Martínez, llevará el ritmo del arpa al Mundial de Fútbol 2026 con cinco presentaciones que realizará en Estados Unidos a partir del próximo domingo 14 de junio.

El artista criollo expresó la emoción que siente por la oportunidad de presentarse en el evento deportivo más importante del mundo y destacó que cerca de un 20% del repertorio musical será bajo criterio.

«Yo decidí usarlo para música venezolana», afirmó Martínez al remarcar que tocará temas como el Alma Llanera, Caballo Viejo, Concierto a la Llanura, Bonito Café y Barquisimeto.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, comentó que fue contratado por la FIFA para tocar su música a los salones VIP de los estadios antes y después de cada partido.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio