EEUU informó que no hubo afectaciones a las instalaciones petroleras y gasíferas del país

CARACAS.- En rueda prensa virtual que se realizó en Miami, entre el General, Francis Donovan, jefe del Comando Sur; y el encargado de Negocios de Estado Unidos en Venezuela, John Barrett, se informó que las instalaciones petroleras en el país no sufrieron daños.

La periodista, Ginnete González, tuvo la oportunidad de tomar parte en la rueda de prensa vía Zoom y los funcionarios estadounidenses dieron respuestas sobre los daños y consecuencias de los sismos.

«En cuanto a las estimaciones de las pérdidas en La Guaira, son cuantiosas, la destrucción tiene un costo muy alto (…) y señalaron que no afectó al sector petrolero y gasífero«, apuntó González.

Unión Radio