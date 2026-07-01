Realizan inspecciones post sísmicas en el complejo Ciudad Caribia

CARACAS.-La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras realizó la inspección de 137 edificios que forman parte del complejo urbanístico Ciudad Caribia, ubicado entre el valle de Caracas y el estado La Guaira, para determinar los daños ocasionados por los fuertes sismos del pasado 24 de junio.

El presidente de la comisión, Francisco Garcés, informó que siete de los edificios fueron afectados, pero serán recuperados para ser rehabilitados. “Haremos o revisaremos los estudios de suelo, reforzaremos estos edificios porque son recuperables, pero mientras tanto es peligroso vivir aquí, pues algunos espacios de las escaleras y pisos bajos tienen daños. Luego sus habitantes volverán de una forma segura”, explicó el experto.

Garcés enfatizó que estas evaluaciones se basan en ciencia e ingeniería. “Estas inspecciones nos dicen qué hacer, los pasos a seguir. Todo será revisado, medido. Ahora trabajaremos de la mano con el Ministerio de HabitaT y Vivienda y con la Autoridad Única Ciudad Caribia, Almirante José Pestana”, agregó Garcés.

Por su parte, la Ministra de Habitat y Vivienda, arquitecta Paola Posani, aseguró que estos siete edificios serán evaluados a profundidad para reforzarlos completamente y también cambiar la mampostería. “Los edificios altos, que son la mayoría, están sin afectaciones”.

En este sentido, Posani aplaudió la organización comunitaria que permitió llevar la situación de la mejor manera posible. “Como comunidad organizada salieron de los edificios, se protegieron, ocuparon las canchas, y esperaron a este equipo de profesionales y técnicos que hacen evaluaciones 100% científicas y con una metodología precisa”, indicó Posani.

Nota de prensa