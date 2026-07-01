Cáritas Diocesana en Cojedes lista para atender a los afectados de La Guaira que llegan a la entidad

CARACAS.- Cáritas Diocesana en Cojedes ofrece atención médica especializada a las víctimas de los terremotos que comienzan a llegar a esta región.

El padre Mauricio Silva, director de Cáritas Diocesana, destaca los servicios que pueden prestar.

«En la sede Diocesana estamos ofreciendo los servicios de asistencia médica para aquellos hermanos que han sido afectados por estos terremotos, en nuestra sede podemos canalizar esa asistencia médica personalizada y especialista», apuntó.

Silva agregó que es importante no saturar las redes sociales con solicitudes de ayuda para los afectados.

Unión Radio