Puerto Rico envía 4,5 toneladas de ayuda a Venezuela

SAN JUAN.- Unas 10.000 libras (4,5 toneladas) de ayuda humanitaria fue enviada este miércoles desde Puerto Rico a Venezuela para los afectados por los terremotos de la semana pasada, en la primera misión colaborativa entre el Gobierno local, la clase artística, la empresa privada y el sector religioso.

Así lo anunciaron en rueda de prensa la secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera; el secretario de Seguridad Pública, el general Arthur Garffer; los reguetoneros Tito El Bambino y Jowell; el excantante y ahora pastor Héctor Delgado; los empresarios Raúl Rodríguez y Julio Cabral, y el sacerdote Enrique Camacho.

La ayuda fue transportada en dos aeronaves desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

Medicamentos, generadores, equipos y herramientas para apoyar las tareas de rescate, alimentos y productos para niños, casetas de acampar, artículos sanitarios, comida enlatada, ropa de bebé y zapatos, entre otros materiales, fueron acomodados en ambas avionetas.

«Nuestra gente siempre sale en momentos difíciles, y aún nosotros estando en temporadas difíciles, Puerto Rico demuestra que lo hace mejor», afirmó Tito El Bambino junto a Delgado, su excompañero de dúo, y Cabral.

EFE