‘Lorca como tú quieras’: Homenaje a Federico García en Quebrada Honda

CARACAS.- Marcia Piña, cantante, actriz y cantautora, destacó que la obra ‘Lorca como tú quieras sinfónico’ buscará rendir homenaje al poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

Este evento se llegará de la mano de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar bajo la dirección de Alfredo Rugeles este sábado 20 y el domingo 21 en la sala Quebrada Honda.

«Ya es una realidad todo esto que soñamos», resaltó Piña al saber que se efectuará este evento en honor del autor español.

En relación a García Lorca, Piña aseguró que era y es «la voz de quienes no tenían voz, era de las minorías».

En cuanto al evento, la cantautora señaló que el espectáculo es para que las personas conozcan más a profundidad a Lorca en una experiencia «riquísima y súper enriquecedor porque despierta pasiones».

«Lo bonito de Lorca es que no te vas a aburrir, no vas a salir llorando pero sí se te pueden brotar las lágrimas de lo bonito, de lo intenso de la obra», aclaró.

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