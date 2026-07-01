Argentina confía que diálogo con Venezuela abra paso a un «mejor entendimiento»

BUENOS AIRES.- El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este miércoles que confía en que las conversaciones con autoridades venezolanas tras los terremotos del pasado 24 de junio abra «un espacio de diálogo» hacia un mejor entendimiento entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024.

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Quirno resaltó que el contacto de la semana pasada con las autoridades venezolanas tuvo por objetivo coordinar el envío de ayuda humanitaria y comprender cuáles eran las necesidades más urgentes tras los terremotos, que han dejado hasta ahora al menos 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos.

«Pedimos también enviar un equipo consular porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí», añadió el canciller.

Consultado por EFE sobre si estos renovados contactos podrían ser un primer paso para un acercamiento diplomático, explicó: «Obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia».

EFE