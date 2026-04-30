Economista Crespo pide no «estigmatizar» el salario como una variable que empuja la inflación

CARACAS.-El economista Luis Crespo, considera que es «un buen momento para que se inicie la recuperación del salario » y el Estado le de una respuesta a las demandas de los trabajadores activos y jubilados, en medio de las expectativas que se han generado en torno al 1 de mayo.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio sostuvo que ese anuncio de aumento que se dará en pocas horas «pudiera ser algo hibrido» que de paso a su recuperación y que «no sea una variable de ajuste tan largo como ha venido ocurriendo en el país».

Insistió en que «no se puede seguir estigmatizando al salario como elemento que potencia la inflación» porque el último ajuste salarial se dio hace cuatro años y los niveles inflacionarios están «por encima de tres dígitos». «Eso ocurriría si se toman decisiones desproporcionadas, si se toman decisiones irresponsables», acotó.

El economista enfatizó que es necesario que el Banco Central de Venezuela (BCV) implemente «políticas monetarias responsable» y que «tenga disciplina en torno a sus emisiones monetarias», y que además, se haga un «uso más eficiente de la planificación financiera pública» para frenar la inflación.

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Crespo espera que el ajuste que sea anunciado por el Ejecutivo permita a las familias venezolanas «satisfacer necesidades» frente al valor actual de los productos alimentarios. «Hay que ver la magnitud de lo que van a anunciar porque hoy los bonos que reciben los trabajadores del sector público más el salario, significa el 30% de la cesta alimentaria», añadió.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio